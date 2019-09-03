ديك شرس يقتل مسنة

تسبب ديك في قتل امرأة مسنة، أثناء قيامها بجمع البيض في مزرعتها في جنوب أستراليا، وفق ما نقلته "الألمانية" عن طبيب.

وقال روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض في جامعة أديلايد في تقرير طبي إن المرأة "76عاما" توجهت إلى حظيرة دواجن في مزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، ما تسبب في إصابتها بنزيف في أوردتها المتمددة، وسقوطها على الأرض.

وأضاف بيارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة الإسترالية "إيه بي سي"، إنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة "دوالي الساقين"، مضيفا "هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت إليها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين".

وكان بيارد قد نشر دراسة أخيرا في مجلة "الطب الشرعي"، تركزت على أخطار تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.