عرض صور اعتقد أصحابها أنهم حذفوها

يعرض معرض في شتوتجارت بعنوان "لا شيء يفقد في الأرقام" مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي اعتقد أصحابها أنهم حذفوها، بحسب "الألمانية".

وقام الفنانان فيليكس جيرنر ورومانو دوداس البالغان 28 عاما من العمر، وهما من شتوتجارت في ألمانيا، بشراء 31 بطاقة ذاكرة من مختلف أنحاء العالم كان يفترض أنها فارغة. ثم استخدما برنامجا عاديا لاستعادة البيانات وملفات النصوص ومقاطع الفيديو.

ومن بين ما تمت استعادته صور التقطت في العطلات، وكذلك صور لرحلة جوية وحريق في قرية صحراوية.

وبين جيرتنر وهو مصور فوتوغرافي مقيم حاليا في لندن، كم من السهل استعادة البيانات المحذوفة، وذلك بعدما مسح بعض الصور بعد جلسة تصوير. حيث إنه لم يتمكن من استعادة تلك الصور فحسب، لكنه أيضا استعاد صورا ترجع إلى ثلاثة وأربعة أعوام ماضية.

ويقول جيرتنر"نريد صدم الزوار ومواجهتهم بالواقع، إضافة إلى جذب الانتباه إلى الثغرات الأمنية"، مضيفا

"المشكلة تصبح مرئية فقط عندما يتم تعليقها فعليا على الحائط أمام الأشخاص".

ويضيف دوداس الذي يقيم في برلين، "ويمكننا أيضا تعليق بيانات البطاقة الائتمانية المحذوفة. يجب أن يعي الأشخاص هذا".

يشعر دوداس بالاندهاش من مدى قلة ما يعرفه الأشخاص عن حذف البيانات الشخصية. ويقول، "نعرف جيدا أنه يجب ألا نلقي حقيبة اليد في أي مكان، لكننا ليس لدينا أي فكرة عن كيفية التعامل مع بياناتنا".