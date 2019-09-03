من قلعة صلاح الدين .. عمر خيرت يحلق بمؤلفاته الموسيقية في سماء القاهرة

في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في القاهرة البارحة الأولى، قدم الموسيقار عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تلفزيونية وسينمائية.

وعلى مسرح المحكي المكشوف في قلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة موسيقى "اللقاء الثاني" و"قضية عم أحمد" و"غوايش" و"مسألة مبدأ" و"البخيل وأنا" وغيرها من المسلسلات والأعمال الدرامية.

رافقت خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين من بينهم عازفة الهارب منال محيي الدين، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، بحسب ما أوردته "رويترز".

وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور ينتمي إلى فئات اجتماعية وعمرية مختلفة انتهز الفرصة لحضور المناسبة التي أقيمت خارج أسوار دار الأوبرا، حيث اعتاد خيرت "70 عاما" تقديم حفلاته.

وتقول وزارة الثقافة إن عدد رواد الدورة الـ28 من المهرجان الذي أقيم على مدى أسبوعين بلغ نحو 130 ألفا. وكان سبق حفل عمر خيرت عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت خلاله لوحات غنائية واستعراضية من جنوب مصر.

يذكر أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تأسس عام 1990 ويعد من أبرز المهرجانات الصيفية في مصر، ويستقطب عددا كبيرا من هواة الفن والموسيقى من داخل مصر وخارجها.