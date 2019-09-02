المستقبل بعد 50 عاما .. طرق تحت الماء وعطلات في الفضاء

طرق سريعة تحت الماء ورياضات تعتمد الطيران على الألواح الطائرة وقضاء عطلات في الفضاء، كل هذه أشياء ستكون أمرا طبيعيا في غضون 50 عاما وفق تنبؤات لما ستكون عليها الحياة بحلول عام 2069، يقترحها تقرير جديد عن مستقبل التكنولوجيا.

وبحسب الـ"بي بي سي"، أعد هذا التقرير مجموعة من المستقبليين أو علماء المستقبل "وهم من يقومون بدراسة المستقبل واقتراح تنبؤات عما سيكون عليه استنادا إلى الاتجاهات السائدة والبيانات المتاحة في الوقت الراهن" لحساب شركة سامسونج التي مولت إعداده.

ويشير فريق البحث إلى أن الطريقة التي نتحرك بها ستتغير تماما، وستكون الاختناقات المرورية شيئا من الماضي بفضل سيارات الأجرة والحافلات الطائرة!

وبشأن الرحلات الطويلة، يتنبأ التقرير بإيجاد طرق سريعة تحت الماء تربط بين البلدان، تتحرك داخلها كبسولات فائقة السرعة تساعد على نقل الأشخاص من بلد إلى آخر في أقل من ساعة.

ويتحدث التقرير عن الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، التي تطير بسرعة عالية فوق الغلاف الجوي الأعلى للأرض "فوق طبقة التروبوسفير" وتختصر زمن السفر بين لندن ونيويورك إلى أقل من 30 دقيقة.

وإذا كنت استغرقت في التخيل أبعد من ذلك! ستجد أن السياحة الفضائية ستكون أكثر شعبية مع توافر فنادق فضائية فاخرة تدور حول المريخ.

ويقول أحد علماء المستقبل العاملين في التقرير، إن المباني ستمتد إلى عمق الأرض أيضا جراء نقص المساحة المتوافرة للسكن فوق الأرض، وتستخدم صخورا تمتص حرارة الشمس في فصل الصيف، فتحفظ المدينة باردة، وتعود إلى إطلاقها في فصل الشتاء بما يشبه أجهزة تسخين عملاقة لتسخين ناطحات السحاب المقلوبة في عمق الأرض "أي المباني التي تمتد إلى عدة طوابق داخل الأرض".

ومن أجل إطعام هذه المدن الواقعة تحت الأرض، يتوقع العلماء أن تنمو النباتات تحت الأرض باستخدام الضوء الاصطناعي.

