طالب يهبط بالطائرة بعد وفاة معلمه في الجو

حظي طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار في ولاية أستراليا الغربية.

وبحسب "الألمانية"، نشر تسجيل صوتي للطيار المتدرب ماكس سيلفستر، وهو يتحدث مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث. وكشف التسجيل أنه كان هادئا بشكل مميز بعدما اكتشف أن معلمه في الطائرة فاقد الوعي في الرحلة الجوية الدرامية التي كانا يقومان بها السبت الماضي.

وقام مراقب الحركة الجوية بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران بالطائرة فوق المطار، بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط.

ونجح الطيار المتدرب في الهبوط بالطائرة وهي من طراز سيسنا بشكل يقترب من درجة الامتياز، وأوقف الطائرة في مكان بعيد عن المدرج الرئيس، رغم أن عربات الطوارئ هرعت إلى المكان لتقديم المساعدة.

