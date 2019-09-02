سفينة حربية روسية من البلاستيك

شهد مصنع سريدني نيفسكي للسفن في بطرسبيرج، بدء الاختبارات البحرية لكاسحة الألغام فلاديمير يميليانوف الروسية البلاستيكية من مشروع 12700.

وأفاد المكتب الصحافي للمصنع بأنه تم تزويد السفينة بالأجهزة الرئيسة اللازمة للإبحار والبقاء في الماء وأجهزة القيادة والملاحة، مضيفا أنه يخطط إلى تسليم كاسحة الألغام للبحرية الروسية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأوضح أن تكنولوجيات حديثة لا مثيل لها في العالم استخدمت عند بناء السفينة، حيث تمتلك كاسحة الألغام أكبر جسم مصنوع من الزجاج البلاستيكي، وهو أخف من الجسم المعدني وأشد متانة منه، بحسب "روسيا اليوم".

يذكر أن فلاديمير يميليانوف كاسحة ألغام ثالثة تابعة لمشروع 12700، إذ بنيت قبلها كاسحتا الألغام ألكسندر أوبوخوف، وإيفان أنطونوف، اللتان تخدمان حاليا في البحرية الروسية.

وتخصص السفن من هذا المشروع لمكافحة الألغام في الماء وقاع البحر. ويبلغ وزنها 890 طنا، وطولها 62 مترا، وعرضها عشرة أمتار، وسرعتها 16 عقدة بحرية، وطاقمها 44 فردا.

