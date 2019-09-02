الجنية الإسترليني ينخفض بسبب مخاوف من إجراء انتخابات عامة مبكرة

تراجعت قيمة الجنية الإسترليني في أسواق المال اللندنية أمام الدولار الأمريكي واليورو بعد ورود تقارير عن مناقشة مجلس الوزراء البريطاني خطة لإجراء انتخابات عامة نتيجة فشل تحقيق إجماع سياسي حول مسار عملية بريكزيت.

وتداول الباوند مساء اليوم عند 1.2063 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع 1.1275 في تبادلات الظهيرة، كما انخفض الإسترليني أمام اليورو خلال الفترة نفسها من 1.1011 إلى 1.0988.