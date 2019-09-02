لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة البنانية بعد انتهاء الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب، أنه "تقرر إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع الثامن من أغسطس الماضي، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد ".

وأضاف الحريري اليوم الإثنين، أنه " تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة، وإقرار موازنة العام 2020 بموعدها ".

وأكد ضرورة "تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدلا من الوقود وفق معايير شفافة".

وأعلن أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به، وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".

وأشار إلى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال ثلاثة أشهر، فمثلا (الميديل ايست) لماذا لا تباع أسهم للمواطنين وتصبح هناك سوق مالية تساعد الدولة".

ولفت الحريري إلى أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشروعات الأولى لمشروعات سيدر (مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان الذي عقد في فرنسا العام الماضي) ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق، أولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها عديد من الأمور المركزية".

وأوضح الرئيس الحريري أن "من يعتقد أن الوضع الاقتصادي بخير يكون مخطئا، فكلنا نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا أن نقوم بإجراءات سريعة"، مشيراً إلى أنه "لدينا فرصة ستة أشهر حتى لا تصبح حالتنا كحالة الدول التي انهارت".

ورداً على سؤال عن المعابر غير الشرعية، قال الحريري "إننا تطرقنا إلى تشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر، وخلال شهر سيكون فعالا ومنته أمره".

