ارتفاع التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 6 % إلى 113 مليار ريال

ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة 6 في المائة بما يعادل 11.77 مليار ريال، لتبلغ 113.03 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 مقارنة بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن هذه التمويلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل، تراجعت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي شكلت نحو 93 في المائة في حين شكلت من شركات التمويل نحو 7 في المائة.

وبلغ نصيب القطاع المصرفي، نحو 105.15 مليار ريال من إجمالي التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نحو 7.87 مليار ريال لشركات التمويل.

وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 73.1 في المائة بما يعادل 82.64 مليار ريال، منها 3.2 مليار عبر شركات التمويل ونحو 79.44 مليار ريال عبر المصارف.

فيما شكلت قروض الشركات الصغرى نحو 23.6 في المائة بنحو 26.7 مليار ريال، منها 23.1 مليار عبر المصارف ونحو 3.6 مليار عبر شركات التمويل.

وشكلت قروض الشركات المتناهية الصغر نحو 3.68 مليار ريال تعادل 3.3 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، إذ بلغ نصيب شركات التمويل نحو 1.07 مليار ريال ونحو 2.61 مليار ريال من القطاع المصرفي.

من جهة أخرى، شكلت تمويلات القطاع المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.9 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك إجمالا، في حين شكلت التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 16.6 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات التمويل.

* وحدة التقارير الاقتصادية