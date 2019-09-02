وزراء العمل في مجموعة العشرين يناقشون سياسات العمل والتوظيف المتعلقة بمواكبة التغييرات السكانية

اختتم وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين، بمشاركة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، اجتماعهم الوزاري في مدينة ماتسوياما في اليابان, الذي استمر على مدار يومي 2 و 3 محرم 1441هـ .

وناقشوا خلال اجتماعهم سياسات العمل والتوظيف المتعلقة بمواكبة التغييرات السكانية سواء لكبار السن وكذلك للشباب, وذلك بهدف زيادة معدلات التوظيف ورفع المهارات وخاصة مع ظهور أنماط عمل جديدة تستدعي النظر بطريقة ملائمة لهذه التطورات مع مراعاة توافر ظروف العمل اللائقة والمساواة بين الجنسين.

واعتمد في نهاية الاجتماع البيان الوزاري لمجموعة التوظيف الذي يؤكد أن هناك تغييرات في التركيبة السكانية لدول مجموعة العشرين تستلزم اتخاذ سياسات متكاملة في مجال التوظيف واستغلال الفرص الوظيفية الناشئة عن التغيرات التقنية، وتحسين السياسات المتعلقة بأنماط العمل الجديدة وغير التقليدية.

مما يذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة أعمال مجموعة العشرين خلال العام القادم 2020.