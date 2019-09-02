حجز دعوى "عذيب" ضد "هيئة الاتصالات" حول الرخصة الموحدة إلى نهاية سبتمبر

أوضحت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض قررت حجز دعوى "عذيب" ضد "هيئة الاتصالات" حول الرخصة الموحدة إلى نهاية سبتمبر وذلك للدراسة.

وقالت الشركة في بيان على موقع تداول " نوضح للمساهمين حضور ممثلنا للجلسة الحادية عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم حيث حضر مع ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطلب ممثل الشركة رفع الدعوى للدراسة. وبناءعليه قررت الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض حجز الدعوى للدراسة وتحديد يوم الاثنين 1441/02/01هـ الموافق 2019/09/30م للفصل فيها.