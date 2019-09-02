الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بـ 58 نقطة بدعم من قطاع "المصارف"

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع رغم تداولها دون مستوى 8 الآف نقطة للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع السوق نحو 58 نقطة أو ما يعادل 0.74 في المائة عند مستوى 7971 نقطة بدعم من قطاع "المصارف" الذي سجل أول جلسة خضراء بعد 8 جلسات من التراجع.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.2 مليار ريال، تمت على 132.7 مليون سهم ونحو 108.2 ألف صفقة.

وارتفع قطاع "المصارف" بنحو 0.76 في المائة، في حين ارتفع قطاع المواد الأساسية بنحو 0.6 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة مجموعة السريع المكاسب و بنحو 9.9 في المائة، تلاها أسهم شركة اميانتيت بارتفاع 8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة الحكير بمكاسب بلغت 6.4 في المائة.

فيما كانت أبرز التراجعات من نصيب أسهم شركة الدريس بانخفاض 2.2 في المائة، تلاه أسهم التأمين العربية بنحو 1.7 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة ساكو الذي تراجع بنحو 1.5 في المائة.

وارتفعت أسهم 156 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 25 شركة. مع تركز التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 712.1 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 256.2 مليون ريال، تلاها أسهم شركة سابك بنحو 206.7 مليون ريال.