قطاع التصنيع في الصين يسجل في أغسطس أعلى نمو له منذ 5 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تعافي نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال أغسطس بفضل نمو إنتاج القطاع بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر.

وارتفع مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 50.4 نقطة مقابل 49.9 نقطة في يوليو الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الذي أصدره قبل أيام مكتب الإحصاء المركزي الصيني قد سجل خلال الشهر الماضي تراجعا إلى 49.5 نقطة مقابل 49.7 نقطة في يوليو.

في المقابل تحسن المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات من 53.7 نقطة إلى 53.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه فإن تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية التي تصدر مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات أشار إلى ارتفاع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر في حين استقر المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة.

وساعد التحسن في الطلب المحلي على تعويض التراجع في الصادرات حيث تراجعت الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر الماضي.

وأدى تحسن الإنتاج إلى زيادة نشاط مشتريات الشركات في الوقت الذي ارتفع فيه مخزون السلع تامة الصنع لدى الشركات لأول مرة منذ بداية 2019.

واستقر نشاط التوظيف بشكل عام في قطاع التصنيع خلال أغسطس الماضي، في تراجع طفيف في يوليو. وتراجعت نفقات مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي بسبب تراجع أسعار المواد الخام.

في الوقت نفسه فإن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج وجهود الشركات لزيادة المبيعات أدت إلى تراجع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر 2015.