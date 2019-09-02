الأسهم السعودية تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف .. والسيولة تتخطى الـ 130 مليون ريال

افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولات اليوم الاثنين على صعود طفيف بنحو نقطة واحدة (0.01%+) ليراوح المؤشر العام "تاسي" عند مستوى 7912 بعد إغلاقه أمس فاقدا 107 نقاط بنسبة 1.3%.

وبلغت قيم التداول خلال بداية التعاملات نحو 130 مليون ريال من خلال تداول نحو 5 ملايين سهم تمت من خلال 5 آلاف صفقة.

وبرزت أسهم السريع ورعاية والفخارية كأكثر الشركات ارتفاعا في قيمتها المالية خلال بداية الجلسة فيما كانت أسهم الحكير وسيسكو والرياض الأكثر انخفاضا.

من جهته تصدرت أسهم أميانتيت والراجحي والسريع الشركات الألأكثر نشاطا بالكمية فيما كانت أسهم الراجحي والسريع وأميانتيت أكثر الشركات نشاطا بالقيمة