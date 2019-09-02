"دلة" توقع عقد مع "سيمينز" لإدارة وتشغيل أقسام الأشعة بـ 112 مليون ريال خلال 10 سنوات

أعلنت شركة "دله" للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الاجل مع شركة "سيمينز" للرعاية الصحية المحدودة بغرض إدارة وتشغيل اقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة. حيث تبلغ قيمة العقد 112 مليون ريال وذلك لمدة 10 أعوام

وحول الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها قالت الشركة إن الأثر إيجابي من خلال وفرة في التكاليف الخاصة بشراء الأصول ومصروفات الصيانة وسينعكس في النتائج المالية للشركة ابتداءا من الربع الأول من العام المالي 2020.

ويعد هذا النوع من الشراكة الاستراتيجية بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة هو الأول من نوعه في المملكة والمنطقة في المجال الطبي والذي يسعى من خلاله الطرفين مواكبة التحول الوطني في القطاع الصحي والمشاركة في تحقيق رؤية 2030م.

والجدير بالذكر ان شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال التصوير الطبي المتقدم والتشخيص المختبري كما تملك قائمة مشاريع رائدة في مجال الخدمات الرقمية والشراكة بين القطاع الخاص والعام.