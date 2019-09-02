الغموض الاقتصادي يهبط بانفاق شركات اليابان 6.9% خلال الربع الثاني

أعلنت اليابان اليوم أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد تراجعت بنسبة 6.9 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 3.6 تريليون ين (34 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو وهو أول انخفاض منذ عامين وسط حالة من الغموض الاقتصادي ناجمة عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن إجمالي استثمارات الشركات بجميع القطاعات غير المالية ارتفع بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 10.9 تريليون ين خلال الربع حيث تباطأ بشكل ملحوظ من 6.1 في المائة خلال الفترة السابقة. وأضافت الوزارة أن الاحتياطيات الداخلية للشركات سجلت 467.3 تريليون ين خلال الربع الثاني بزيادة 4.6 في المائة عن العام السابق.

ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي. وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بحوالي 70 في المائة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012. ولم تحقق حكومة آبي حتى الأن نموا اقتصاديا قويا في ظل ركود في الأجور وتباطؤ في الاستهلاك.