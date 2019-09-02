مراكز جمعية الأطفال المعوقين تستقبل طلابها بأنشطة ترفيهية

استقبلت مراكز جمعية الأطفال المعوقين صباح أمس، مع بداية العام الدراسي، ما يزيد على 450 طالبا وطالبة، من الجدد والقدامى في المراحل التعليمية المختلفة من التمهيدي والابتدائي، وكذلك أطفال المساكن والتدخل المبكر في 11 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

قامت مراكز الجمعية بتنظيم فعاليات متنوعة تضمنت أنشطة ترفيهية وترحيبية للأطفال الجدد، بحضور عوض بن عبدالله الغامدي الأمين العام للجمعية الذي كان في مقدمة مستقبلي الأطفال في مركز الملك فهد، وقال الغامدي "الجمعية حريصة على إقامة فعالية ترحيبية بالأطفال الجدد مع بداية العام الدراسي، وتوزيع الهدايا عليهم وسط حضور واسع لأمهات الأطفال، لتشجيعهم على الدمج مع ذويهم والإقبال على برامج العلاج والتعليم". مشيرا إلى أن جميع أقسام المراكز ووحداتها أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال منسوبيها من الأطفال، حيث تم تطوير وتحديث الأقسام العلاجية والتعليمية بما يتلاءم واحتياجات الأطفال المعوقين. وأشار الغامدي إلى أن الأقسام التعليمية قامت - في ضوء التعليمات الجديدة لمقام وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم - بضرورة دمج الطلاب ذوي القدرات العقلية الذين تتجاوز نسبة الذكاء لديهم 50 في المائة في مدارس التعليم العام، على أن يقتصر قبول الجمعيات، بما في ذلك جمعية الأطفال المعوقين، على الأطفال الذين تقل قدراتهم العقلية عن هذه النسبة، لذلك فإن الجمعية بصدد تفعيل خطة متكاملة لتحديث أدوات وآليات سياسة تقديم الخدمات التعليمية في جميع مراكزها، وتطوير تقديم هذه الخدمة وتحويلها إلى برامج تنمية قدرات ومهارات الأطفال. مبينا أن ذلك يتطلب تغييرا جذريا في النهج التقليدي لبرامجها التعليمية لتتناسب مع هذه الفئة من الأطفال.

وأكد الغامدي أن الجمعية بصدد إعداد برامج متطورة لتفعيل الأنشطة التعزيزية وتثبيت البرامج الإلكترونية المتقدمة، وفق التوجه الجديد، وأنها قامت بتهيئة الفصول التعليمية والورش الفنية والساحات الرياضية والترفيهية، وكذلك توفير الكفاءات التعليمية والطبية والتأهيلية بغرض إكمال الدائرة التعليمية الصحيحة بالمراكز كافة حتى يستطيع الطفل أن يظفر ببيئة تربوية وطبية مناسبة.