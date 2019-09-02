أسواق عبدالله العثيم تدشن فرعين جديدين في الرياض في يوم واحد

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم يوم الخميس أحدث فروعها، بافتتاح فرعين جديدين في مدينة الرياض في يوم واحد، ليبلغ عدد فروع الشركة 228 فرعا موزعة على مناطق المملكة كافة، حيث تم تدشين هذين الفرعين في أحياء الخليج واليرموك شرق مدينة الرياض، اللذين يحملان الرقمين 227 و228 على التوالي على مستوى المملكة، وتم الافتتاح بحضور عدد من موردي ومنسوبي الشركة وجمع غفير من عملاء أسواق عبدالله العثيم. وأوضح عبدالعزيز العثيم أن افتتاح الفرعين هو امتداد لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق مزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل المملكة وخارجها، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المتميزة على نطاق جغرافي واسع، إضافة إلى تطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال المنتجات الاستهلاكية والأصناف الغذائية إلى عملائها في جميع محافظات ومدن المملكة، طبقا للنهج الذي تسير عليه الشركة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى المتسوق، مضيفا أن "وصول شبكة الفروع إلى 228 فرعا يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكدا أن انتشار فروع الأسواق في مدن المملكة كافة يحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق "رؤية المملكة 2030" تحت مظلة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. وأضاف "أحياء الخليج واليرموك شرق مدينة الرياض تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقا جغرافيا واسعا من سكان هذه الأحياء، وإن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على عديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرا وتناسب شرائح المجتمع كافة"، مشيرا إلى أن فرع حي الخليج الجديد يقع على طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 553 مترا مربعا، وفرع حي اليرموك يقع على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 2157 مترا مربعا، وكلا الفرعين الجديدين يتمتع بتصميم وشكل مميز يتيح عرضا واضحا ومنظما لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وتضمنت برامج الافتتاحين عروضا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء "اكتساب"، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم و"اكتساب" للبرامج الذكية، للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.