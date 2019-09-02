افتتاح الدورة المكثفة الـ 20 لطب الأطفال بمستشفى د. سليمان الحبيب

افتتح أمس في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال في نسختها الـ20، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر 2019، بمشاركة أكثر من 100 ممارس صحي و20 متحدثا. إذ يقدمون 20 محاضرة متخصصة، وجلسات علمية ونقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء استشاري غدد وسكر الأطفال، إن هذه الدورة تقام للعام الـ20 على التوالي، ويأتي تنظيمها في نسختها الحالية بعد نجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة، نظرا لأهميتها وتنوع فعالياتها والخبراء المشاركين فيها، حيث شكلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية، ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، ما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين. وأضاف البرفيسور الحربش أن هذه الدورة استهدفت أطباء الأطفال وجميع الممارسين الصحيين في تخصص طب الأطفال، وطلاب التخصصات الصحية، والأطقم الفنية والتمريضية، إضافة إلى المتقدمين للحصول على الزمالات البريطانية والعربية والسعودية. وستناقش من خلال هذه المحاضرات أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما سيتم طرح كثير من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح أثناء ورش العمل. يذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تمتلك استراتيجية خاصة في مجال التدريب والتعليم، تتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، ولديها تجربة متميزة في توطين الوظائف، وإسهامات مقدرة في البحث العلمي، إذ تم تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي تبلغ قيمتها مليون ريال تقدم سنويا. كذلك أطلقت المجموعة أخيرا العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم الدكتور سليمان الحبيب HMJ، وتعد الأولى من نوعها، إذ يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة في المملكة لخدمة البحث العلمي. كذلك نجحت المجموعة أخيرا في دخول موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، إذ حصدت شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزة Tele-ICU بعدد 796 سريرا لخدمة المرضى، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم، تتم من خلالها متابعة الحالات المرضية والحرجة.