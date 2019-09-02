افتتاح الدورة المكثفة الـ 20 لطب الأطفال بمستشفى د. سليمان الحبيب

افتتح أمس في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال في نسختها الـ20، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر 2019، بمشاركة أكثر من 100 ممارس صحي و20 متحدثا. إذ يقدمون 20 محاضرة متخصصة، وجلسات علمية ونقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقال البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء استشاري غدد وسكر الأطفال، إن هذه الدورة تقام للعام الـ20 على التوالي، ويأتي تنظيمها في نسختها الحالية بعد نجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة، نظرا لأهميتها وتنوع فعالياتها والخبراء المشاركين فيها، حيث شكلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية، ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، ما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين. وأضاف البرفيسور الحربش أن هذه الدورة استهدفت أطباء الأطفال وجميع الممارسين الصحيين في تخصص طب الأطفال، وطلاب التخصصات الصحية، والأطقم الفنية والتمريضية، إضافة إلى المتقدمين للحصول على الزمالات البريطانية والعربية والسعودية. وستناقش من خلال هذه المحاضرات أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما سيتم طرح كثير من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح أثناء ورش العمل. يذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تمتلك استراتيجية خاصة في مجال التدريب والتعليم، تتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، ولديها تجربة متميزة في توطين الوظائف، وإسهامات مقدرة في البحث العلمي، إذ تم تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي تبلغ قيمتها مليون ريال تقدم سنويا. كذلك أطلقت المجموعة أخيرا العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم الدكتور سليمان الحبيب HMJ، وتعد الأولى من نوعها، إذ يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة في المملكة لخدمة البحث العلمي. كذلك نجحت المجموعة أخيرا في دخول موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، إذ حصدت شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزة Tele-ICU بعدد 796 سريرا لخدمة المرضى، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم، تتم من خلالها متابعة الحالات المرضية والحرجة.
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- تعيين أحمد جزار لقيادة أعمال بوينج للدفاع والفضاء والأمن في المملكة
- "مايكل" يقهر أقوى الطائرات الأمريكية على مستوى العالم.. دمر 17 مقاتلة من الجيل الخامس
- بنك الجزيرة يعلن فروعه ومراكز «فوري» لتحويل الأموال العاملة خلال إجازة العيد
- «الإنماء للاستثمار» تطلق صندوقي «إخاء» و«عناية» للطرح العام
أضف تعليق