السبيع: حاربنا كي يبقى ماستينور

أكد حسين السبيع، الرئيس التنفيذي لنادي العدالة، أن ناديه حريص على المحافظة على المكتسبات التي حصل عليها خلال الموسمين الماضيين من أجل أن يظهر فريقه بشكل مغاير في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح الوافد الجديد للدوري في التعادل مع الأهلي 1/1 ثم دك شباك ضمك برباعية نظيفة، وقال "عندما صعدنا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى جلبنا محترفين أجانب مميزين، فتأهلنا إلى دوري الكبار، وبعد التأهل حافظنا على المكتسبات، عبر استمرار اللاعبين المحليين، مع التجديد لاثنين من اللاعبين الأجانب أحدهم كان قريبا للانتقال إلى نادٍ محلي، وهو المدغشقري كاروليس ماستينور، حيث حاربنا لكي يبقى، وحرصنا على عدم جلب لاعبين متشبعين من كرة القدم، ويريدون المزاولة فقط من أجل أن يتقاضوا مبالغ مالية".

وشدد على أنهم يعملون في النادي وفق إمكاناتهم المحدودة بالرغم من عدم وجود منشأة، وقال "نتمنى وجودها ليستفيد منها أهالي قريتنا "الحليلة" التي تعد أكبر قرى الأحساء، فالنادي يعد بمنزلة المتنفس ونسعى لإظهاره بشكل رائع"، مضيفا "ينقصنا منشأة خاصة كي ندير فريقنا بشكل جيد حيث نرغب في تجهيز اللاعبين من فئة البراعم وعدم استقطاب أي لاعب من خارج النادي إلا ويكون إضافة، مستشهدا باللاعب حسين أحمد الذي سجل الهدف الرابع في ضمك، حيث لم يكلف خزينة النادي ريالا واحدا لأنه نشأ من البراعم".

وكشف السبيع أن طموح العدالة هو البقاء بين الكبار، وقال "لن نرفع السقف بشكل عالٍ، وسنعمل من أجل تشريف نادينا والمنطقة، بالوجود بين الكبار في الدوري الأغلى والأقوى"، إلا أن الملاعب لا تليق به، حيث يتدرب عليها بشكل يومي، مبينا أن "الهيئة العامة الرياضة لم تقصر، وأصبح لدينا ملعب يتدرب عليه العدالة، لكنه ليس جاهزا بشكل كامل، بل تنقصه أمور عدة، ونطمح إلى وجود منشأة حتى نجعل كل أهالي القرية يستفيدون منها".

وأشار إلى نجاح العدالة في كسر رقم قياسي في عدد حضور الجماهير لملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية خلال اللقاء أمام ضمك، وقال "كسرنا رقما قياسيا على مستوى هذا الملعب لأول مرة، وحضور عدد العوائل وصل إلى أربعة آلاف مشجع ومشجعة، وسنعمل على أن يصل عدد الحضور إلى ثمانية آلاف في قسم العوائل، ونستهدف العوائل أكثر من خلال التنسيق والتسويق".