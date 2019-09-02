تكتيك الأخضر بين ملعبين

أكد فهد السليم المنسق الإعلامي للمنتخب السعودي لكرة القدم، أن المعسكر الحالي في الدمام استعدادا لمواجهة اليمن على ستاد البحرين الدولي في العاشر من أيلول (سبتمبر) الجاري في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، سيبدأ ظهر اليوم، وسيستمر حتى الثامن من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن تجمع اللاعبين سيكون في فندق كمبنسكي العثمان في الخبر ثم فحص اللاعبين، بينما ستكون التدريبات مناصفة بين ملعبي الأمير محمد بن فهد في الدمام، وملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وقال "ملعب الراكة سيشهد أول تدريب".

وينتظر أن يخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة خلال معسكره أمام منتخب مالي في الخامس من الشهر الجاري على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات سنغافورة، اليمن، أوزبكستان، وفلسطين.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد ضم ثلاثة أسماء جديدة، بعد أن أعلن قائمته التي تضم 26 لاعبا، وهم: محمد السهلي، سعود عبدالحميد، وخالد السميري إلى جانب كل من الحراس عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، عبدالله الحمدان، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، وفراس البريكان.