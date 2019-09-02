المولد: 4 جبهات لن تشتت الاتحاد

شدد زياد المولد، مدافع فريق الاتحاد لكرة القدم، أن فريقه قادر على اللعب في أربع بطولات في وقت واحد دون أن يتشتت ذهن اللاعبين ومدربه أو يفقد الأهم من البطولات لأنه كبير ويضم عناصر ثقيلة فنيا عقب تأهله أمس الأول لدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وقبل مواجهة الهلال في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، وقال "قادرون أن نواصل اللعب على أربع جبهات محلية وخارجية خاصة أن بدايه فريقنا هذا الموسم مشجعة ومحفزة لكل اللاعبين، بعد ست مباريات في مختلف المسابقات "آسيوية، عربية، ومحلية" نجد أنفسنا نفتتح الدوري بانتصار كبير، متأهلين الآن لدور الـ16 في بطولة عربية كبرى، وأيضا نحن على بعد خطوة من نصف نهائي بطولة قارية".

وأضاف "هذه النتائج ولله الحمد لم تأتِ من فراغ، العمل الكبير من الإدارة، ومن مدربنا التشيلي خوسيه سييرا الذي غير كل شيء فينا، لكم أن تتخيلوا أن الاتحاد من أفضل الفرق هجوما ودفاعا في دوري أبطال آسيا، من بداية الموسم كسبنا أربعة لقاءات وتعادلنا في اثنين فقط، بإذن الله سنواصل في التصاعد ليعود الاتحاد كما كان أقوى فرق القارة والعالم العربي".

وحول هبوط مستوى بعض اللاعبين خاصة في مباراة العهد اللبناني التي انتهت بالتعادل السلبي، رد المولد قائلا "طبيعي أن ينخفض الأداء في بعض اللقاءات كوننا ما زلنا في بداية موسم، لكن الجميل أننا بدأنا الموسم بشكل قوي من خلال اللقاءات التي خضناها، أتوقع أن جمهورنا وإن غضب علينا في بعض اللقاءات فهو غضب المحبين، وهم دوما يتطلعون ليشاهدوا فريقهم في القمة".

وزاد، "اليوم نحن كلاعبين نجد دعما كبيرا من إدارة النادي، وهي تذلل الصعاب وتزيل العقبات، ويشكرون على دعمهم ومساندتهم لنا، وبإذن الله تتواصل الانتصارات، وشهادتي مجروحة في سييرا، فهو محبوب الجماهير واللاعبين، وهو من أعاد الثقه للفريق وتغير الفريق كليا معه، وشتان بين بدايتنا الموسم الماضي والحالي".