هاسي: دفاع الرائد بلا انسجام

اعترف البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد لكرة القدم بوجود أخطاء في المواجهتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي كلفت فريقه الخسارة أمام مضيفه الاتحاد 1 /3، والهلال على أرضه وبين جماهيره بخماسية نظيفة.

وقررت إدارة النادي إقامة معسكر داخلي لفريقها في الرياض خلال فترة توقف الدوري الحالية لتجهيز جميع اللاعبين ورفع المعدل اللياقي عقب خسارتهم المواجهتين.

وقال مدرب الرائد لـ"الاقتصادية" "لعبنا أمام فريقين قويين، يبرعان في استغلال الأخطاء، لكن الخسارتين ليستا نهاية المطاف في المسابقة، والمشوار في الدوري ما زال طويلا، ونحن في بداية الدوري، خسرنا من فرق كبيرة، لكن هذا ليس تبريرا للخسارة، ودخلنا الجولتين الماضيتين وكنا نريد الفوز، وهو الطموح الذي نبحث عنه هذا الموسم".

وأضاف "نعم لدينا أخطاء في المباراتين، وعدم جاهزية اللاعبين المنضمين حديثا خصوصا الكولمبيين إيزيكيل بالوميكي، وماركو بيريز".

وأضاف "لذلك قررنا خلال فترة توقف الدوري الحالية تنظيم معسكر داخلي، الهدف الرئيس منه رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومعالجة ما وقعنا فيه من أخطاء، ويكون التصحيح للجولات المقبلة في الدوري، وإيجاد الانسجام بين اللاعبين حتى نغير الصورة الماضية وتعويض الخسائر". وحول تلقي فريقه ثمانية أهداف في مواجهتين، قال هاسي "نعم هناك خلل في خط الدفاع، وما زال ينقصهم التجانس والانسجام، وانضمام الكولومبي إيزيكيل بالوميكي، كان متأخرا وكانت مباراته أمس الأول في الأولى إضافة إلى إصابة حسين الشويش، ومحمد الشريمي، تسببت في ربكة خط الدفاع".