«القضية الشائكة» تمنع آل سالم من الفتح

تراجع نادي الفتح، عن التعاقد مع عبدالله آل سالم، مهاجم نادي النصر، المعار إليه من الفيحاء، بالرغم من الرغبة المشتركة بين الطرفين، حيث حالت الأزمة التي يعاني منها دون انضمامه إلى النموذجي، في ظل الخلاف بين النصر، والفيحاء، على تفعيل بند الشراء المدرج في عقد إعارته بقيمة ثلاثة ملايين ريال، في الوقت الذي لا ترغب فيه إدارة الأصفر في الاحتفاظ بخدماته ما يعني بأن قضية اللاعب الشائكة ستعلق مصيره دون الانتقال لأي نادٍ حتى موعد السوق الشتوية المقبلة خاصة في ظل إلغاء قانون انتقالات اللاعبين الهواة خارج فترتي التسجيل.

من جانب آخر، استهلكت صفقة انتقال النرويجي جوستاف ويخايم، المنتقل إلى فريق الفتح لكرة القدم، من نادي ميدتيلاند الدنماركي 1.5 مليون يورو، في عقد سيمتد لثلاثة مواسم، ليكمل بذلك قائمة الأجانب السبعة، علما بأن أرقامه مع ناديه السابق تشير إلى لعبه 116 مباراة أحرز فيها 23 هدفا، مع صناعته 20 هدفا لزملائه.

وعلق ويخايم، الذي سينتظم في تدريبات الفتح في غضون أسبوع، وقال "أنا إنسان يريد أن يجرب شيئا جديدا، بعد ثلاثة مواسم في ميدتيلاند، سنحت الفرصة لمحاولة شيء آخر، هذا هو السبب في أنني أقول لهم الآن وداعا".

وقال سفيند جرافرسن، المدير الرياضي لنادي ميدتيلاند "كان لدينا اتفاق مع ويخايم، على أنه إذا كان هناك عرض جذاب لكلا الطرفين، فإننا سننظر في الأمر، وهذا ما حدث بعد طلب نادي الفتح، كلانا سيفتقد الآخر، لقد أسهم بقوة في تتويجنا بلقبين، الجمهور سيفتقد إلى قدراته ومراوغاته".

وأنهت إدارة الفتح، التعاقد مع نواف البوشل، كلاعب محترف ضمن صفوف فريقها لثلاثة مواسم، كما مددت عقد اللاعب محمد خليفة السعيد لثلاثة أعوام.

في المقابل، أعلن الفتح، انتهاء فترة إعارة اللاعب البيلاروسي نيكيتا كورزون، مع شكره على الفترة التي قضاها مع النموذجي.

من جهته، قال سعد العفالق رئيس نادي الفتح "إدارتنا تستهدف الحفاظ على اللاعبين المميزين، وجميع الأمور الفنية تأتي بالتباحث مع المدرب التونسي فتحي الجبال، ومدى حاجته للمراكز المطلوبة"، مشيرا إلى أن فريقه قدم مستويات طيبة بالرغم من الخسارة من الشباب 1 /2، وكذلك في لقاء النصر 0 /1، في أول جولتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "فترة التوقف فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء، ومع اكتمال اللاعبين سيتحسن الوضع العام للفريق وكلنا ثقة في المجموعة والجهاز الفني".