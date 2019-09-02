روني: الفيحاء .. سيكون أجمل

أوضح التشيلي روني فرنانديز، مهاجم فريق الفيحاء لكرة القدم، أنه عاد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، المسابقة الأكثر زخما جماهيريا وإعلاميا والأكبر في المنطقة بالمحترفين على المستويين المحلي والأجنبي بثقة أكثر وخبرة أكبر، وقال "إعارتي للنصر الإماراتي خلال الفترة الشتوية كانت جيدة، استفدت منها على المستوى الشخصي في دوري قوي ومنافسة بين الفرق، وبالنسبة لي الآن أنا لاعب في الفيحاء حاليا، عدت إلى فريقي وسأقدم كل ما لدي لخدمته".

وأضاف "سعيد للعودة مجددا للدوري وتمثيل الفيحاء، أسعى إلى إسعاد جماهير الفيحاء على المستوي الشخصي من حيث الأداء أو بشكل عام بالتعاون مع المجموعة وأن نقدم المستويات التي عرف عنها البرتقالي في الموسم الأول، عكس الموسم الماضي الذي لم يقدم فيه المستوى المأمول، بشكل عام كان الفريق يمر بفترة غير جيدة وظروف صعبة، لكن سرعان ما عاد في آخر الجولات واستطاع وبتكاتف الجميع أن يثبت أقدامه في الدوري، أتمنى أن يكون هذا الموسم أفضل وأجمل للفريق من حيث النتائج والترتيب وأيضا لي شخصيا على المستوى الشخصي".

وشدد روني على أن الخبرة التي اكتسبها من الوجود في الدوري ستكون أفضل هذا الموسم، وقال "لا بد أن نتعلم من أخطائنا السابقة، سنعمل على أن نقدم موسما جيدا، الفريق هذا الموسم قدم مبارتين رائعتين أمام الفيصلي في "ديربي المجمعة"، حيث قدمنا فيها مستوى جيدا ولم يحالفنا الحظ في التسجيل ومع ذلك كانت الأفضلية لنا، في الجولة الثانية أمام الحزم تحقق الفوز في وقت مهم وكسبنا ثلاث نقاط في أول مباراة على أرضنا ستعطينا دافعا قويا لمواصلة تقديم المستويات الجيدة وتحقيق الفوز، في كل مباراة سندخل وهدفنا النقاط الثلاث ومنذ بداية مباراتنا مع الحزم كان لنا زمام المبادرة، سيطرنا على مجريات اللعب، لم يتمكن الحزم من تهديدنا بشكل كبير ما عدا الفرصة التي تمكن من تسجيل الهدف فيها، كنا عازمين على العودة بشكل سريع للمباراة وهذا ما تحقق قبل نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني أهدرنا فرصا كثيرة حتى تمكنا من التسجيل وتحقق الأهم".

وعن أول أهدافه في مرمى الحزم، وهل هو بداية لعودته للتهديف مجددا والسباق على صدارة الهدافين، قال روني "ما يهمني هو أن أساعد فريقي على تحقيق الفوز وبالطبع سأكون سعيدا أن يصاحب ذلك تحقيق إنجاز شخصي جديد، سبق وأن حصلت على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018 برصيد 13 هدفا، وأنا سعيد بهذا الإنجاز في أقوي دوري عربي، وهذا لم يتحقق إلا بتعاون زملائي اللاعبين، كان الفريق في الموسم الأول الحصان الأسود، قدم مستويات مميزة وفي أول مشاركة له بعد صعوده للدوري، وسنواصل لنكون الحصان الأسود".