«نمو» تهبط 105 نقاط بتداولات قيمتها 696 ألف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 2.7 في المائة، لتغلق عند 3762 نقطة، فاقدة 105 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 29 في المائة إلى 696 ألف ريال، بمعدل 7.6 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 39 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 صفقة، لتصل إلى 91 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم واستقرت البقية. وتصدر الأسهم المتراجعة "باعظيم" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند 32.25 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1.8 في المائة، ليغلق عند 12.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 241 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 159 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 129 ألف ريال.