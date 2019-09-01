حذاء مبتكر يمكن التحكم به عن طريق "آيفون" .. "سيري" اربط حذائي

كشفت شركة نايكي عن نمط أحذية جديد تحت اسم مارتي مكفلاي، يمكن التحكم به إلكترونيا عن طريق برنامج "سيري" على أجهزة آيفون، وفقا لـ"وكالة الأنباء الروسية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مالكي هذه الأحذية الجديدة يمكنهم ربط وفك حذائهم باستخدام أصواتهم، حيث يقولون مثلا، "سيري، اربط حذائي"، وبواسطة نظام فيت أدابت باستخدام المحرك الموجود في منتصف الحذاء يقوم بربطه أو فكه على الفور.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها "نايكي" عن طريق ساعات آيفون وتطبيق شركة نايكي، فيما تعاقدت شركة نايكي مع تطبيق "سيري" وتم دمج تقنيات تكنولوجية حديثة جدا لابتكار ذلك الحذاء بطريقة متعددة الأغراض تتناسب مع جميع عملائها.

يذكر أن تطبيق سيري يسمح أيضا للمستخدمين بتخصيص لون مصابيح ليد الموجودة في الجزء السفلي من الحذاء وإمكانية اختيار أوضاع أو إضاءة محددة بشكل مسبق.

وفي البداية تم تصميم هذه الأحذية للاعبي كرة السلة، لكنه متاح حاليا لكل الفئات من العملاء وستقوم "نايكي" بتوفير مدربين على هذه الأحذية في متاجرها ولدى بعض تجار التجزئة ابتداء من الـ13 من سبتمبر، ولم يتم تحديد الأسعار لكن التكهنات المبدئية أن سعر الحذاء سيبلغ 350 دولارا.

