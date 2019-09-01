الزواج يحمي من أخطار السكتة الدماغية ويعزز فرص الشفاء للمصابين

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن الزواج قد يحمي الإنسان من أخطار السكتة الدماغية، ويعزز فرص شفاء المصابين حين يكونون في علاقة زوجية سعيدة وتحيط بهم الرعاية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب موقع فيري ويل هيلث، فإن بعض الأشخاص يصبحون أقل عرضة للسكتة الدماغية، بفضل الزواج، أما إذا أصيبوا بها فإنهم سرعان ما يتعافون ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، فيما يدخل بعض المنفصلين في دوامة من الحزن والقلق قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، وربما الوفاة بشكل مفاجئ.

وكشفت صحيفة "جمعية الطب الأمريكية" أخيرا، أن المتزوجين يتماثلون للشفاء من السكتة الدماغية على نحو أفضل مقارنة بغيرهم. وفي المقابل، تشهد بعض العلاقات الزوجية تغييرا سلبيا، بعد إصابة أحد الطرفين بالسكتة، لأن مرحلة ما بعد التعافي لا تكون سهلة، ويظل الشخص الذي تماثل للشفاء معرضا للاكتئاب وتقلب الشخصية وفقدان العطف وتزايد الإحساس بالغيرة.

وفي دراسة سويدية تبين أن انتهاء العلاقة الزوجية يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالسكتة، لأن الشخصين المنفصلين يعانيان الوحدة والقلق والحزن في كثير من الأحيان.

أما في حالة الزواج غير السعيد، فإن النساء يصبحن أكثر عرضة للسكتة الدماغية مقارنة بالرجال، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأطفال الذين يعيشون مع والدين في مشكلات زوجية متكررة.

ويعتمد خطر السكتة على طبيعة العلاقة الزوجية، فالسعداء الذين ينعمون بزواج مستقر، يستفيدون صحيا، فيصبحون أقل عرضة للمرض، أما الذين يخفقون في اختيار الشريك، فيصيرون أكثر عرضة للمتاعب.

