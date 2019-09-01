"جوجل" توافق على دفع 150 مليون دولار غرامة لتسوية قضية "محتوى الأطفال"

وافقت شركة جوجل على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار على الأقل، لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في تعامل "يوتيوب" مع بيانات الأطفال، وفقا لـ"سي إن إن".

ومن المقرر أن تراوح الغرامة بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وفقا لتقارير من "بوليتيكو ووول ستريت جورنال".

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية، التي وافقت على التسوية، تحقق في ممارسة منصة مقاطع الفيديو التي تمتلكها "جوجل"، لجمع المعلومات عن المستخدمين الذين هم دون الـ13 عاما، وهو أمر محظور بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ويعد التحقيق أحد أشكال التدقيق الشديد في مجال صناعة التكنولوجيا في واشنطن، إذ أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في الشهر الماضي تسوية قياسية مع "فيسبوك"، بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار، بسبب انتهاكات الخصوصية.

كما يقال أيضا إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل قسمتا الرقابة على "جوجل"، و"فيسبوك"، و"أبل"، و"أمازون"، فيما أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب، في حادثة منفصلة، تحقيقا "من الأعلى إلى الأسفل"، لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى هذه.

وقد انتقد البعض غرامات لجنة التجارة الفيدرالية لكونها غرامات غير كافية لشركات التكنولوجيا، ولا سيما عند مقارنتها بالمبالغ الطائلة التي تجنيها هذه الشركات، حيث سجلت الشركة الأم لـ"جوجل" مثلا، في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو)، عائدات بلغ قدرها 38.9 مليار دولار.

وأطلقت "جوجل" في مطلع هذا الأسبوع، موقعا منفصلا يوفر خدمة يوتيوب كيدز، أي للصغار، يتيح للوالدين الاختيار من بين ثلاث مجموعات عمرية مختلفة في محاولة لعرض المحتوى المناسب لعمر أطفالهم فقط.

كما تعمل "يوتيوب" أيضا على دراسة إجراء تغييرات أخرى في طريقة تعاملها مع محتوى الأطفال، إذ تفكر على سبيل المثال، في منع تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا بعد انتهاء مقطع الفيديو السابقة، عندما يتعلق الأمر بمحتوى الأطفال.

