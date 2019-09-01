قوة إعصار دوريان ترتفع للفئة الخامسة

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد أن قوة الإعصار دوريان ارتفعت للفئة الخامسة، التي تعد أعلى فئة في مستوى قوة الأعاصير.
وقال المركز إن الإعصار يمر فوق جزر اباكو في البهاما، ويحمل رياحا تسير بسرعة 260 كيلومترا في الساعة، محذرا من هبوب رياح قوية تهدد الحياة وهطول أمطار غزيرة.
وطالبت السلطات المواطنين باللجوء للأماكن المرتفعة.
ويبعد الإعصار نحو 55 كيلومترا من جزيرة جريت اباكو، ومن المتوقع أن يستمر بالاقتراب من جزيرة جراند بهاما في وقت لاحق من اليوم أو غدا الاثنين.
ويتحرك إعصار دوريان نحو الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية، ولكن السلطات تعتقد أنه ربما يتحول للشمال ويتوجه لجورجيا وساوث كارولينا.
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