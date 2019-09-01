وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة جلف ون كابيتال بتعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء أنشطة إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء والحفظ.
- شركة جلف ون كابيتال تلغي أنشطة إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء والحفظ
- "مجموعة الفردوس" تلغي جميع وثائق التأمين المبرمة مع "سلامة للتأمين"
- الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 1.3% .. و"تاسي" دون 8 آلاف نقطة
- أمير الرياض: تحويل "تطوير الرياض" لهيئة ملكية يرتقي بالعاصمة إلى مكانة عالمية رائدة
- تأجيل قضية "اتحاد عذيب" ضد هيئة الاتصالات إلى 18 سبتمبر الجاري
- الخضري تدعو مساهميها لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة
- استقالة عبد العزيز قابل وتعيين عمرو الدباغ في مجلس إدارة "البحر الأحمر"
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- شركة جلف ون كابيتال تلغي أنشطة إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء والحفظ
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "لا حشو أسنان بعد اليوم".. الطب الصيني يقدم الحل
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
أضف تعليق