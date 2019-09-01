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أخبار الشركات- محلية

شركة جلف ون كابيتال تلغي أنشطة إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء والحفظ

الاقتصادية من الرياض

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة جلف ون كابيتال بتعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء أنشطة إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء والحفظ.

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