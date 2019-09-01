"مجموعة الفردوس" تلغي جميع وثائق التأمين المبرمة مع "سلامة للتأمين"

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني أنها تلقت خطابا رسميا من شركة مجموعة الفردوس بطلب إلغاء جميع وثائق التأمين المبرمة مع الشركة بشكل فوري، وذلك التزاماً مع مبادئ الحوكمة إذ يشغل أحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس .

ومنحت الجمعية العامة العادية التاسعة لشركة سلامة مهلة لعضو مجلس الإدارة حسين حسن بياري انتهت يوم أمس للاختيار بين الاستمرار في عضوية المجلس أو عدول شركة مجموعة الفردوس التي يشغل عضوية مجلس إدارتها عن جميع العقود المبرمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني، ونظرا لخطاب الإلغاء فسيستمر حسين بياري في عضوية مجلس إدارة الشركة.