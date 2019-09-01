الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 1.3% .. و"تاسي" دون 8 آلاف نقطة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الأحد على تراجع بنحو 107 نقاط أو ما يعادل 1.34 في المائة إذ أغلقت السوق الرئيسية دون مستوى 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ نحو 7 أشهر، وذلك بضغط من قطاع "المصارف" الذي استمر في التراجع للجلسة الثامنة على التوالي.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.4 مليار ريال، تمت عبر تداول 93.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 85.1 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من أسهم قطاع "البنوك" حيث تراجع القطاع بنحو 2.6 في المائة، في حين تراجع قطاع المواد الأساسية بشكل طفيف.

وتصدرت أسهم شركة اميانتيت المكاسب و بنحو 3.7 في المائة، تلاها أسهم شركة الدريس بارتفاع 2.8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة الفخارية بمكاسب بلغت 2.8 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة اللجين بانخفاض 3.8 في المائة، تلاه أسهم البنك السعودي الفرنسي بنحو 3.5 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم بنك الأهلي الذي تراجع بنحو 3.4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 58 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 121 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 759.54 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 209.8 مليون ريال، تلاها أسهم شركة سابك بنحو 116.18 مليون ريال.