ارتفاع أسعار التجزئة في اسطنبول 2.53% .. زادت 16% على أساس سنوي

قالت غرفة التجارة في اسطنبول اليوم الأحد إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.53 في المئة في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 16.41 في المئة على أساس سنوي.