أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع أسعار التجزئة في اسطنبول 2.53% .. زادت 16% على أساس سنوي

رويترز

قالت غرفة التجارة في اسطنبول اليوم الأحد إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.53 في المئة في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 16.41 في المئة على أساس سنوي.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية