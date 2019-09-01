المحكمة العليا : توافق الرؤية وتقويم أم القرى.. السبت غرة شهر محرم

أعلنت المحكمة العليا أن يوم السبت الموافق 1 / 1 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ.

وقالت المحكمة في بيان "اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1441هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1440هـ، وبعد النظر والتأمل في جميع ما ورد فقد : ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء يوم الجمعة المذكور، بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم السبت الموافق 1 / 1 / 1441هـ، حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ".