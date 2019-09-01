"وفا للتأمين" : لم نتمكن من نشر نتائج 2018 المالية بسبب عدم الحصول على الموافقات

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المشار إليه وهي 31-08-2019 وذلك بسبب عدم الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وعليه سيتم نشرها فور الحصول على الموافقة.

وأضافت الشركة أنه لايمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية المشار إليها وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر إن وجد في حينه.