أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"بوبا" : تعيين لؤي ناظر رئيسا لمجلس الإدارة .. وطل ناظر عضوا منتدبا

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس إدارة بتاريخ 29 أغسطس على تعيين المهندس لؤي ناظر رئيسا لمجلس الادارة وديفيد مارتن نائباً لرئيس مجلس الإدارة وطل ناظر عضوا منتدبا وذلك لمدة 3 سنوات بدأت في 2019/07/01 وحتى 2022/06/30.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية