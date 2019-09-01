أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس إدارة بتاريخ 29 أغسطس على تعيين المهندس لؤي ناظر رئيسا لمجلس الادارة وديفيد مارتن نائباً لرئيس مجلس الإدارة وطل ناظر عضوا منتدبا وذلك لمدة 3 سنوات بدأت في 2019/07/01 وحتى 2022/06/30.
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- "بوبا" : تعيين لؤي ناظر رئيسا لمجلس الإدارة .. وطل ناظر عضوا منتدبا
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