6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد

استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة صبيحة اليوم الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبالهم بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.

وتشير إحصاءات التعليم التي أتت متزامنة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد إلى تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019 انطلاقا من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية وتجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة مشتملة على تأمين مختبرات افتراضية إلكترونية لكل طالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مادة العلوم ولكل طالب في المرحلة الثانوية لمادتي الفيزياء والكيمياء.

وحققت وزارة التعليم وقتا قياسيا في إنجاز طباعة وترحيل 147 ألف كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100% للطباعة والترحيل بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة والتدقيق اللغوي إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات والمراجعة والاعتماد من عدة لجان وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وفي النقل التعليمي بلغ عدد المستفيدين في مدارس التعليم العام 1.2 مليون طالب وطالبة كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة تستهدف 18 ألف مدرسة كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة مقابل 4500 حافلة تم تأمينها تستهدف 2890 مدرسة. وبلغ عدد مدارس الحد الجنوبي (النطاق الأحمر) 650 مدرسة مجهزة لاستقبال 53 ألف طالب وطالبة.

وفي مدارس الطفولة المبكرة استطاع التعليم تأهيل 3313 فصلا دراسيا في رياض الأطفال لاستيعاب 82 ألفا طالبا وطالبة وتجهيز 3483 فصلا دراسيا للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفا طالبا وطالبة مع بداية العام الدراسي إضافة إلى أن تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72% بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439 - 1440 - 1441.

وستصل نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي إلى 21% بدلا مما كانت عليه في العام المنصرم 17% كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%. محققة عائدا وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ ملياري ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

وأنجزت الوزارة حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المتقدمين للحركة بنسبة 100% وتوزيعهم على أماكن الاحتياج قبل بداية العام الدراسي، حيث وزع 10,028 معلما ومعلمة على إدارات التعليم، وتخصيص 40% من إجمالي المعلمين الجدد لمدارس الحد الجنوبي.

واهتم التعليم بتأهيل المعلمين وتدريبهم وفق البرامج المعدة لذلك للإسهام في تجويد وتطوير آداء المعلم داخل الصف الدراسي منهية تدريب أكثر من 190 ألف معلم ومعلمة خلال فترة الصيف إضافة إلى الانتهاء من تدريب 10 آلاف معلما ومعلمة عينوا مؤخرا.

وقامت وزارة التعليم بمعالجة كثافة أعداد المدارس الصغيرة لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية حيث ضم ضم أكثر من 500 مدرسة من مدارس المراكز وأكثر من 37 من مدارس المدن، وتأمين النقل المدرسي لجميع طلاب المدارس التي انطبقت عليها ضوابط المقام السامي الكريم المنظمة لعملية ضم المدارس.