"الخضري" : الانتهاء من إعداد مسودة إعادة الهيكلة المالية .. ونشر النتائج المالية قبل 22 سبتمبر

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنه قد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار التقرير حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ولا تزال هذه الخطة قيد تسليمها ومناقشتها مع مراجعي حسابات الشركة وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 1 أغسطس 2019.

وقالت الشركة في بيانا بثته عبر "تداول" أنها تتوقع نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 قبل 22 سبتمبر 2019 وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها. مضيفة يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر إن وجد في حينه.

وأكدت "الخضري" أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية. موضحة بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.