"المعذر ريت" : اتمام عملية رهن صك ملكية "المحمدية" لصالح "الراجحي"

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن اتمام عملية رهن صك ملكية عقار تجاري | مكتبي في مدينة الرياض والمسمى بعقار المحمدية لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف" في يوم الخميس 29/08/2019 وذلك ضمانا للتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق. ولا يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن. ولا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "لا حشو أسنان بعد اليوم".. الطب الصيني يقدم الحل
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
أضف تعليق