"المعذر ريت" : اتمام عملية رهن صك ملكية "المحمدية" لصالح "الراجحي"

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن اتمام عملية رهن صك ملكية عقار تجاري | مكتبي في مدينة الرياض والمسمى بعقار المحمدية لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف" في يوم الخميس 29/08/2019 وذلك ضمانا للتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق. ولا يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن. ولا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.