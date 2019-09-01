الحرب التجارية تجبر الصادرات الكورية على التراجع للشهر التاسع

أظهرت بيانات اليوم أن صادرات كوريا خلال أغسطس انخفضت للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي متراجعة بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي ويعزى ذلك إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين علاوة على تراجع أسعار الرقائق.

وسجلت صادرات كوريا الشهر الماضي 44.2 مليار دولار مقابل 51 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الواردات شهدت أيضا تراجعا بـ 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي. محققة 42.2 مليار دولار وفقا للوزارة. ووفقا لذلك فإن الفائض التجاري للبلاد يصل إلى 1.72 مليار دولار في أغسطس وبذلك يكون الشهر الـ 91 على التوالي الذي تتخطى فيه صادرات البلاد وارداتها.

ومن ناحية أخرى ارتفعت صادرات السيارات بـ 4.6 في المائة خلال الفترة المذكورة مسجلة خامس شهر للزيادة على التوالي. وأضافت الوزارة أن صادرات البلاد إلى دول جنوب شرق آسيا زادت بنسبة 1.9 في المائة تأثرا بالجهود الرامية إلى تنويع الدول المصدر إليها.

في حين أن صادرات البلاد إلى اليابان تراجعت بـ 6.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس وسط خلاف تجاري بين الجارتين الأسيويتين والذي كان له تأثيرا محدودا على صادرات كوريا الجنوبية الإجمالية.

يذكر أن طوكيو فرضت قيود على صادراتها إلى سول في يوليو في خطوة انتقامية من جانبها على قرارات المحكمة الكورية العليا ضد الشركات اليابانية العام الماضي في قضية العمل القسري إبان زمن الحرب.