السلطان: المدرب «المتنقل» لن ينقل أفكاره

أكد تركي السلطان رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الهدف من قرار عدم انتقال المدربين لفريقين في موسم واحد، جاء برغبة من اللجنة في التنظيم الفني حسب ضوابط محددة لترتيب العمل لجميع المدربين سواء سعوديين أو أجانب لكل فئات الدرجات في كرة القدم وذلك من خلال منحهم رخصا من قبل اللجنة. وأصدر اتحاد القدم السعودي قرارا يقضي بمنع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الحالي، وقال الاتحاد: "إذا قام المدرب بفسخ عقده، أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي ناد سعودي من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي". وأوضح لـ "الاقتصادية" السلطان على أن هذا القرار سيجعل المدربين على مستوى عال من المهنية والقيمة العملية والعلمية التي ستؤثر في الأداء التراكمي الفني في الأندية، وقال: "تهدف الآلية إلى ضمان استمرار المدربين في العمل وتطبيق كل الخطط الفنية خلال الموسم الرياضي، وبالتالي يرتفع مستوى أداء الفريق الواحد بشكل خاص وعلى الدوري بشكل عام والتقليل من تغيير المدربين من الأندية إلا في أضيق الحدود". وأضاف: "تنقل المدرب من فريق إلى آخر غير مجد لسبب أن المدة تكون قصيرة وسيصعب عليه نقل أفكاره ومنهجه وطريقته الفنية للفريق الآخر بسبب قصر المدة مهما كان المدرب مميزا وبالتالي يمكن لأي مدرب بعد انتهاء الموسم الانتقال إلى أي فريق لأنه سيبدأ بفترة كافية ولكن هذا لا يمنع أن يغير أي فريق مدربه ولكن عليه إحضار مدرب من خارج أندية الدوري".

يذكر أن الاتحاد اعتمد في قراره آلية عمل، وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكل تخصصاتهم الفنية، وأعلن عن معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من الـ 18 من آب (أغسطس) الماضي.

وكشف السلطان "يستثنى من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك، حيث استقر الاتحاد على منح بطاقة للمدرب، تكون مدة صلاحيتها عاما واحدا من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال عن كل عام ميلادي.