المطيري: النقاط المهدرة ستعوض

عزا محمد المطيري مدير الكرة في فريق الفيصلي لكرة القدم، التعادل من دون أهداف أمام الشباب، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للظروف التي لعبت فيها المباراة، وقال "العنابي سيطر على المباراة، بيد أننا كنا مجبرين على استبدال التريندادي خاليم هايلاند، الذي أصيب مع وصول اللقاء إلى الدقيقة 56، دون إغفال طرد زميله أحمد أشرف في الدقيقة 85، ما ألقى بآثاره السلبية على أداء الفريق بشكل عام في الجزء الأخير، بالكيفية التي استعاد فيها المنافس زمام الأمور وهدد مرمانا إلا أن خط الدفاع ومن خلفه الحارس مصطفى ملائكة، كانوا لهم بالمرصاد، فتفادينا خسارة النقاط كاملة".

وحصل الفيصلي على نقطتين فقط بعد أن خسر أربع نقاط إثر التعادل مع الفيحاء، والشباب سلبيا.

وزاد، "لعبنا المباراة بشكل متوازن مع أفضلية الفرص لمصلحتنا، لكن كما ذكرت فإن الظروف لم تساعدنا، وبشكل عام فإن المستوى أفضل بالنظر إلى أننا قدمنا أداء بانضباط تكتيكي متميز بعد أن طبق اللاعبون التعليمات من قبل المدرب البرازيلي شاموسكا".

وشدد على أن الدوري لا يزال في بدايته، والتعويض يظل ممكنا في مقبل الجولات، وقال "من المهم تصحيح بعض الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية التي أعدها إيجابية لإيجاد مزيد من الانسجام خاصة مع العناصر الجديدة، وبإذن الله سنستفيد منها للعودة بقوة مع استئناف المنافسة بلقاء الفتح، على أرضنا وبين جماهيرنا ضمن الجولة الثالثة"، منبها إلى أن الثقة تظل كبيرة في لاعبي العنابي.

ووعد المطيري، بتقديم المستويات والنتائج المميزة في الجولات المقبلة من الدوري، مطالبا بالدعم المعنوي، وقال، "لا شك أن الإسناد الجماهيري سيكون له الأثر الكبير في تحقيق الانتصارات، قاعدتنا تمثل الوقود لمسيرة العنابي، في المسابقات المختلفة، نشكر وقفتهم في مباراتي الفيحاء والشباب، سنسعي جاهدين لإسعادهم في الجولات المقبلة".