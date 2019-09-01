ليوناردو: رحيل نيمار مرتبط بالعثور على بديل

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن عودة مواطنه نيمار الى فريق برشلونة، مرتبطة بالنادي الكاتالوني، مؤكدا أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق بعد.

وقال بعد فوز سان جيرمان على مضيفه متز 2/ 0 في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، شأن الانتقال المحتمل لنيمار "لا يوجد اتفاق".

وبشأن ما اذا كان سيتم التوصل لاتفاق، قال ليوناردو "لا أعرف"، متابعا "الأمر يرتبط ببرشلونة، لقد كنا منفتحين على التحدث، قلنا دائما إن في إمكانه الرحيل في حال تلقينا عرضا يرضينا لم يحصل ذلك بعد".

وشدد ليوناردو على أن "موقفنا كان واضحا دائما، عرفوا دائما ما كنا نريده، المرة الأولى التي تلقينا فيها عرضا مكتوبا من برشلونة كنا منفتحين على الحديث مع لاعبين آخرين لإتمام العملية، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق مكتوب بشأن شروطنا".

ويشارك نيمار في التمارين لكنه لم يخض أي مباراة، في ظل رغبته في العودة الى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، حيث تركه إلى سان جيرمان صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

ورأى ليوناردو أن العلاقة الحالية بين نيمار والنادي الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية "ليست الأكثر سكينة، نحن فتحنا المجال أمام رحيله لكن فقط بشروطنا، التي لم تتم تلبيتها أبدا".

وتابع "في الحقيقة، لا يملك أي نادٍ الأموال الكافية لشرائه "نيمار"، شرط رحيله لا يزال مرتبطا بالعثور على بديل، مع لاعبين آخرين ربما لتكملة البدل المالي الذي نطلبه، كنا منفتحين على ذلك".

ويتوقع أن تشمل أي صفقة محتملة بين سان جيرمان وبرشلونة، بدلا ماليا كبيرا إضافة الى انتقال لاعبين من كاتالونيا الى باريس، مع أسماء مرجحة مثل لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يتردد أنه غير راغب في الرحيل عن ناديه الحالي.