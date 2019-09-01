المجحد: تراجع النادي العاصمي .. خيرة

«خنقتني العبرة في وداع أسرة نادي الفتح»، بهذه الكلمات سرد محمد المجحد لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، المنتقل إليه حديثا من النموذجي، قصة انتقاله الذي اكتمل أمس الأول بشكل رسمي بعد مفاوضات اكتملت في وقت قياسي، رغم أن مساره كان يمضي نحو التوقيع لأحد أندية العاصمة الرياض، قبل أن ينسحب مفاوضهم دون إنذار مسبق.

وتابع المجحد، في أول حوار له عقب انتقاله إلى الأهلي، بأن انضمامه للأخير يعد شرفا بالنسبة له عطفا على جماهيره التي ظلت تنادي باسمه في مواقع التواصل الاجتماعي وبالكيفية التي جعلته لا يفكر في بقية الأندية، مشيرا إلى أن الانضمام إلى المنتخب السعودي للعبة، يعد أحد الطموحات والأهداف المستقبلية له.

وعد مرحلة عدم التوازن التي يمر بها الأهلي، حاليا طبيعية تعرضت لها كل الفرق الكبيرة في السابق، منبها إلى أنه لا يخشى التأخير في عملية الاندماج مع فريقه الجديد لأنه كسر بالفعل حواجز الخوف من الجماهير في مباراتين أولاهما مع الأهلي نفسه في الموسم الماضي، والثانية في مواجهة الهلال.

وأشار إلى أن التونسي فتحي الجبال، مدرب الفتح، أكثر من مجرد مدرب، بل في منزلة الوالد بالنسبة له، لأنه لا يبخل عليه بالنصائح التي تعينه في مشواره الرياضي، بل حتى خارج الملعب، مشددا على أنه تفادى وداعه، دون جدوى .. إلى مزيد من الحوار:





كيف مضت المفاوضات حتى انتقلت إلى الأهلي؟

المفاوضات لم تكن سهلة، لكن إدارة الفتح أسهمت في تسهيلها بشكل كبير حتى انتهت في وقت قياسي بالرغم من صعوبتها.



هناك كانت عديد من الأندية تفاوضك؟ لماذا اخترت الأهلي؟

صحيح.. تلقى وكيل أعمالي وإدارة النادي عديدا من عروض الأندية المحلية، إلا أن المفاوضات سارت بشكل رائع مع الأهلي حتى أكملت انتقالي لهم ولله الحمد، واللعب لنادٍ بهذه القيمة يعد شرفا عظيما، لأن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.



هل كنت قريبا من الانتقال لأحد الأندية العاصمية؟

نعم.. كنت قريبا جدا من الانتقال إلى نادٍ عاصمي، اتفقنا معهم على كل التفاصيل، لكنهم انسحبوا في نهاية الأمر ولا أعلم لماذا حتى هذه اللحظة، لعلها خيرة من رب العالمين، أنا الآن أحد فرسان الأهلي الذي أعشقه، يقف من خلفه جمهور عظيم ويطربني، وأشكر الله أن الأمور آلت إلى المسار الحالي.



هل بإمكاننا معرفة اسم النادي الذي انسحب من المفاوضات؟

عذرا.. لا أود العودة إلى الخلف وذكر اسمه على الإطلاق.



الأهلي يمر بمرحلة غير متوازنة ألا تخشى ألا تساعدك الظروف؟

الراقي كيان كبير وعملاق برجاله وجماهيره، وما يمر به سبق أن حدث لجميع الأندية الكبيرة، إنها مجرد ظروف تتطلب من الجميع المساهمة في إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، والشيء المؤكد أن الأسماء المتوافرة ذات قيمة فنية عالية، وسنعود أقوى وبشكل عاجل.



ما طموحك الآن.. وهل تعتقد أن النادي الجماهيري تصعب فيه مهمة الانسجام؟

فيما يخص الطموح، فأنا أرغب في حصد كل البطولات الممكنة مع الأهلي، وأريد أن أفرض نفسي عنصرا أساسيا في قائمة الأخضر، وفيما يتعلق بالانسجام من المستحيل وأنا لا أخشى العقبات في مسألة الاندماج مع فريقي الجديد بالسرعة الكافية، لأن هذه الجماهير الكبيرة جميعها ستساندني وتحفزني بترديد اسمي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا أخفي عليك إن قلت لك إنها لم تترك لي فرصة التفكير في أي نادٍ آخر، وفي السابق كنت أخشى بعض الشيء من المباريات الكبيرة بسبب الحشود التي تتابع التفاصيل صغيرها وكبيرها، بيد أن الوضع اختلف الآن كثيرا.



ما المباراة التي كسرت الحواجز بينك وبين الجماهير؟

كثير من المباريات التي خضتها وقدمت فيها أداء كبيرا أسهمت في كسر الحواجز، لكن للأمانة تعد مباراتنا ضد الأهلي، التي فزنا فيها 2 /1، في الموسم الماضي عندما سجلت هدفين في مرماهم بطريقة رائعة تعد الأهم بالنسبة لي، وكذلك لقاء الهلال في ذات الموسم رغم الخسارة 1 /4، حينها قدمت أداء كبيرا، ولا أنسى الجبال، عندما قال لي يومها "إنها مباراتك الخاصة، افعل ما تراه مناسبا"، فكانت ردة فعلي التألق الكبير بمساندة زملائي في النموذجي.



ماذا يعني لك الجبال؟

سؤال من الصعب الإجابة عليه في كلمات قليلة، لأن الجبال، يعد والدي وليس مدربي فقط بحكم قربه مني في كل اللحظات، فهو يعلمني ماذا أفعل داخل الملعب وخارجه، أنا حزين جدا لأني أخرج من الفتح وعلى رأسه هذا المدرب المحترم، فقد كان حريصا طوال فترتي معهم على تعليمي كل التفاصيل في كرة القدم، ولا أعلم كيف أستطيع أن ابتعد عنه، سأتحدث معك بكل صراحة عندما حضرت إلى النادي لكي أودع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، لم أستطع وداع المدرب، الذي استوقفني كي يقدم لي النصائح، حينها خنقني العبرة.



هل كان الجبال يوظفك بشكل يناسبك؟

نعم.. لأنه يعرف إمكاناتي جيدا، ويعي كيفية استغلالها داخل أرضية الملعب خاصة أمام الكبار، حينما تكون المباريات مشحونة بسبب الضغط الجماهيري، باختصار الجبال، يجيد عملية التحفيز التي تسهم في إخراج كل لاعب منا أفضل ما لديه.



الآن سيختلف الوضع مع الكرواتي برانكو، كيف ترى التغيير المرتقب؟

لن أتهيب من سوء التوظيف برفقة برانكو، أنا لاعب محترف من المهم أن تتوافر لدي القدرة على التكيف مع الأجواء المختلفة، إنها قضية تحدٍ يجبرني على الاجتهاد وتطوير نفسي كل يوم، لأنه حينها لن يكون خاسرا أبدا.



من اكتشف موهبة المجحد؟

إبراهيم الشهيل، عضو شرف في نادي الفتح، والمستشار في الفئات السنية، كان يدعمني بشكل كبير، ويؤمن أن لدي إمكانات أستطيع تقديمها عندما تتاح لي الفرصة، بالرغم من أن هناك مدربا من الجنسية المصرية لا أذكر اسمه الآن، كان يقول لي "عليك أن تبتعد عن مزاولة لعبة كرة القدم"، لأن التكوين الجسماني لديك لن يساعدك على الاستمرار، هذا الأمر حدث حينما كنت في مرحلة الناشئين، بالرغم من أنني كنت أسجل حضورا يوميا في التدريبات، فيستمر ذات المدرب في تجاهلي بوضعي على كنبة الاحتياطي مع توزيع البقية داخل أرضية الملعب لعدم ثقته في إمكاناتي، لكن الشهيل، وقف بإصرار معي في تلك المرحلة، حتى استطعت اللعب والمشاركة في المباريات، ولن أنسى أبدا ما فعله معي.



كثير من اللاعبين انتقلوا من الأحساء إلى الأهلي، هل سنشاهد نسخة من تيسير الجاسم؟

تيسير، قدوتي في الملاعب السعودية، وأطمح في تحقيق ذات الشيء الذي قدمه للأهلي، بوضع بصمة لي مع الفريق بالكيفية التي لا ينساني معها جمهور هذا الكيان.



من أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي؟

لدينا كثير من اللاعبين المميزين ويأتي في مقدمتهم السوري عمر السومة، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، وبالنسبة لي فإن البرازيلي دي سوزا، في الأهلي، يستحق الأفضلية على الجميع.



حسنا ستنافس دي سوزا الأفضل في نظرك على خانة واحدة؟

لن يكون الأمر صعبا، سأعمل معه كي أستفيد منه وكذلك لنسهم معا في تحقيق أهداف الأهلي.



من اللاعب العالمي الذي تأثرت به؟

الإيطالي أندريا بيرلو، إنه نجم لن يتكرر في الملاعب العالمية.



تلقب بـ"ميدو" من أطلقه عليك ولماذا؟

"يضحك"، لهذا اللقب قصة طويلة جدا، من الصعب أن أسردها الآن، لكن عموما فمن أطلقه علي أحد الأفراد، قبل أن يناديني به الجميع.



رسالتك الأخيرة لمن تقدمها؟

لكل من وقف معي أثناء مسيرتي الرياضية وتحديدا أسرتي والمسؤولون في نادي الفتح، وعطفا على أنني ما زلت في بداية مشواري الرياضي، فبإذن المولى عز وجل لن أخيب ظنهم.