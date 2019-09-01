«رعاية الرياضيين» ندوة يقيمها اتحاد الطب الرياضي في جدة

عقد الاتحاد السعودي للطب الرياضي - ممثلا في لجنة التعليم والتدريب التابعة له في المنطقة الغربية - ندوة رعاية الرياضيين أمس في مستشفى آية في جدة. تهدف هذه الدورة إلى الرفع من المستوى العلمي والمهاري للممارسين الصحيين من أطباء وإخصائيي علاج طبيعي وتأهيل في الأندية والمنتخبات السعودية، حيث شارك في هذه الندوة نخبة من المحاضرين في مختلف تخصصات الطب الرياضي. وافتتح اللقاء الدكتور محمد شعبين رئيس لجنة التعليم والتدريب في المنطقة الغربية، تلا ذلك كلمة ترحيبية للدكتور قاسم بن إبراهيم المعيدي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي وعضو لجنة التطوير في الاتحاد الدولي للطب الرياضي، كما سلط الضوء على استضافة المملكة كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض، تبع ذلك محاضرة للدكتور محمد حكمي استشاري طب الأسرة ورئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي للطب الرياضي، عن دور الفريق الطبي أثناء المشاركة مع الفرق الرياضية، ثم محاضرة عن الفحوصات الطبية قبل المشاركة في الألعاب، قدمها الدكتور أحمد الصبان استشاري طب الأسرة، وعديد من المحاضرات المتعلقة بطرق الوقاية من الإصابات الرياضية والخيارات الجراحية عند الإصابات، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة للإصابات الرياضية، وتأهيل الإصابات الرياضية، وتغذية الرياضيين والجانب النفسي للرياضيين، قدمها كل من الدكتورة روابي جمل الليل، الدكتور فالح أبو رجيلة، الدكتور حسين غلام، الأستاذة سندس ملائكة، الدكتورة عزة جبرتي، والدكتور حسن عشري.