بالتعاون مع جمعية «سند» .. زارتهم في 6 مستشفيات «السعودية للكهرباء» في حضرة 147 طفلا شجاعا يحاربون السرطان

اختتمت أخيرا، الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية، في نشاط الاتصال والعلاقات العامة، بالتعاون مع جمعية "سند" الخيرية، جميع برامجها الستة لمعايدة الأطفال المصابين بمرض السرطان في عدد من المستشفيات، هي: مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، مستشفى الملك خالد الجامعي، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك عبدالله التخصصي، مدينة الملك فهد الطبية، ومركز الملك فهد الوطني للأورام، حيث شارك 147 طفلا في الفعاليات، في أجواء من البهجة والفرح والسرور لهم ولذويهم، وتضمنت فقرات البرامج: ركن تصوير للأطفال، لوحة للأطفال لكتابة عبارات العيد، ضيافة متكاملة للأطفال وذويهم، توزيع بالونات بهيئة خروف العيد، وجبات مغلفة خاصة بالأطفال، وتوزيع هدايا على الأطفال المصابين.

تأتي هذه النوعية من البرامج التي تخصصها الشركة لمختلف شرائح المجتمع، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المستمرة التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لتحقيق أهدافها المتمثلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المصابين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.