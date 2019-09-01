الرئيس التنفيذي لـ «بنك الرياض»: نفخر بانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

عبر طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض عن تفاؤله بمستقبل القطاع المصرفي في المملكة بسبب سرعة استجابته ومواكبته التطورات المصرفية العالمية، مؤكدا أن السوق المالية السعودية أثبتت كفاءة سياساتها ومتانة مركزها المالي في كسب الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية". وعدّ السدحان انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق العالمية الناشئة حافزا لمزيد من الإنجازات والنجاحات، مبينا في هذا الصدد قوة السوق المالية السعودية ومتانة اقتصاد المملكة.

وكما أعلن سابقا، فإن السوق المالية السعودية سيبلغ وزنها نحو 2.84 في المائة من مؤشرMSCI للأسواق الناشئة، علما بأن مؤشرMSCI يعد مؤشرا عالميا مؤثرا بحجم أصول يصل إلى 1.8 تريليون دولار في الأسواق الناشئة. وقال السدحان إن انضمام السوق المالية السعودية أخيرا يبين استعدادها للدخول في الأسواق العالمية الكبرى، ما سيؤدي حتما إلى جلب سيولة مالية أجنبية قوية تعمل على المحافظة على توازن السوق المحلية وزيادة فعاليتها. وأشاد السدحان بالتغيرات التي طرأت على السوق المالية السعودية بهدف تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية لها التي أثمرت عن إدراجها في هذا المؤشر. ويرى أيضا أن انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات ملموسة في سوقها المالية بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030" المتمثلة في تطوير قطاع مالي متنوع يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمستثمرين الأجنبي والمحلي على حد سواء. مشيرا إلى أن هذا الانضمام سيسهم كثيرا في التعريف باقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية إلى جانب التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.