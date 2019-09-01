مصرف الإنماء ينفذ عدة عقود تمويل «أرض وقرض» بالتعاون مع وزارة الإسكان

استمرارا لإسهام مصرف الإنماء في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" ولتعزيز الدور الريادي للمصرف في تمكين شركاء الإنماء من تملك المسكن الملائم، تم ولله الحمد بالتعاون مع وزارة الإسكان تنفيذ أول عقد تمويل "أرض وقرض" وذلك في عدد من مناطق المملكة، وتم حتى الآن تنفيذ عقود التمويل في كل من فروع مصرف الإنماء في محافظتي عرعر والدرعية.

وبهذه المناسبة أكد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، الخطط والبرامج الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية القطاع السكني وتذليل الصعوبات للمواطنين في تملك المسكن المناسب، وأضاف أن لدى مصرف الإنماء إسهامات كبيرة في هذا الجانب، وهناك شراكة فاعلة ومبادرات هادفة بين مصرف الإنماء ووزارة الإسكان لدعم التمويل العقاري وتيسيره.

يذكر أن مصرف الإنماء أسهم وبشكل فاعل في تمويل آلاف المشاريع من بناء وتملك للوحدات السكنية والتطوير العقاري في مختلف مناطق المملكة، سعيا منه إلى تلبية احتياجات الشركاء في مجال التمويل العقاري، حيث تعددت المنتجات والبرامج لتشمل "الرهن الميسر، تمويل شراء الوحدات الجاهزة، مبادرة دعم العسكريين، مبادرة دعم المدنيين، مشاريع وزارة الإسكان، منتج البناء الذاتي ومنتج البيع على الخارطة المدعوم من وزارة الإسكان" وكل ذلك بصيغ متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وتتوافر جميع الخدمات المصرفية عبر قنوات المصرف الإلكترونية المتعددة وهي إنترنت الإنماء www.alinma.com وهاتف الإنماء 8001208000 وجوال الإنماء WAP وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، إضافة إلى شبكة مميزة من الفروع بلغت 166 فرعا للرجال والنساء وعدد 1,495 جهاز صراف آلي منتشرة في مناطق المملكة كافة.