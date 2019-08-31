لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.. أمريكا تدعو بولندا وأوكرانيا إلى توسيع البنية التحتية

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، إنه يجب على بولندا وأوكرانيا الاستثمار في توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي التي تربط بين البلدين من أجل حماية أوكرانيا من قطع الإمدادات المحتمل من جانب روسيا.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت مذكرة تفاهم في وارسو اليوم حول تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن بيري القول إن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعد أوكرانيا على تجنب تهديد تقلص إمدادات الغاز من روسيا. وأضاف أنه من أجل ذلك، يجب إنشاء بنية تحتية جديدة بين بولندا وأوكرانيا.

واعتمدت روسيا لسنوات على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال كونها قادرة على المرور عبر أوكرانيا وبيلاروس للوصول إلى الأسواق في أوروبا الغربية. ومع ذلك، وبسبب أن مشروع السيل الشمالى يربط مباشرة بين روسيا وألمانيا، أصبح من الممكن تقليل كمية الغاز الطبيعي الذي يمر عبر أوكرانيا.

واستثمرت أوكرانيا خلال السنوات القلائل الماضية في طرق إمداد جديدة للغاز الطبيعي تجعلها غير معتمدة على الغاز الروسي، الذي هيمن في السابق على وارداتها.

وقال ريك بيري إن الولايات المتحدة تدعم بولندا في خطتها الرامية إلى أن تصبح مركزا مهما للغاز الطبيعي ومصدّرا للغاز الطبيعي المسال.